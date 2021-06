Scuole, a Terralba già si pensa a settembre: via alle manutenzioni

Un secondo intervento – ancora da appaltare e per il quale si attende la chiusura dell’anno scolastico, il 30 giugno – è previsto nella scuola dell’infanzia di via Eleonora d’Arborea. Con 60 mila euro di fondi regionali, l’amministrazione comunale di Terralba ha previsto i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione – con lampade a led, anche in questo caso – e degli impianti elettrico e antincendio, oltre alla installazione di nuovi infissi.

“Si tratta di un intervento coordinato con la scuola, con la quale abbiamo concordato i tempi più adatti a non creare disagi all’attività didattica”, spiega il vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. “Le operazioni sono partire nei giorni scorsi, dopo la fine delle lezioni, in modo che il grosso dei lavori possa essere terminato prima della ripresa delle lezioni, a settembre”.

“Si tratta piccole manutenzioni che renderanno le aule più confortevoli, pronte per il ritorno a scuola”, precisa Andrea Grussu. Per questi lavori, il Comune investirà fondi di bilancio e impiegherà il proprio personale.

Fonte: Link Oristano

