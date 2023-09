Scuolabus a Morgongiori, gestione diretta con più corse e costi ridotti

Morgongiori

Il sindaco Paolo Pistis presenta il nuovo servizio, dopo le critiche della minoranza

Una corsa supplementare per il servizio scuolabus garantito dal Comune di Morgongiori per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Pistis spegne così le polemiche arrivate anche in Consiglio comunale. In particolare, nelle scorse settimane i consiglieri del gruppo di minoranza “Morgongiori per tutti” avevano lamentato i disagi subiti lo scorso anno dai bambini più piccoli iscritti alla scuola dell’infanzia paritaria di Ales.

“La minoranza”, si legge in una nota firmata dal primo cittadino, “ha accusato la nostra amministrazione di compiere scelte poco oculate e, a detta loro, ‘senza cognizione del risultato che si ottiene’. Un’accusa pesante alla quale mi sento in dovere di rispondere, non tanto per amor di polemica, quanto piuttosto per dare ai cittadini una corretta informazione sullo stato delle cose. Ho preferito aspettare qualche giorno, in quanto era in corso un avviso di indagine di mercato sul trasporto scolastico e mi sembrava corretto attenderne la conclusione e rispondere sulla base dei fatti”.

“Entrando nel merito della questione”, va avanti Pistis, “è importante sottolineare che il servizio di trasporto scolastico è oggettivamente complesso da organizzare poiché coinvolge bambini e ragazzi di diverse età, dai 3 ai 13 anni, che frequentano istituti scolastici diversi, con differenti orari di lezione. Non solo, alcuni genitori hanno scelto di iscrivere i propri figli alla scuola paritaria e questo nel nostro caso aggiunge ulteriore complessità. Fino a due anni fa il servizio era gestito in questo modo: il trasporto degli studenti delle scuole medie era garantito attraverso una convenzione con l’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla, mentre il trasporto dei bambini della scuole elementari e materna, statale e paritaria, veniva gestito autonomamente dal Comune in quanto non coperto dalla convenzione”.

“Questo sistema che potremmo definire ‘a doppio binario’ aveva, come è facile intuire, costi elevati per il Comune e perciò abbiamo ragionato su possibili soluzioni alternative. Fatte le dovute valutazioni”, prosegue il sindaco di Morgongiori, “abbiamo ritenuto più conveniente passare a una gestione autonoma di tutto il trasporto scolastico, convinti che in questo modo avremmo potuto garantire un servizio altrettanto di qualità, flessibile e meglio confacente alle nostre esigenze, senza però penalizzare eccessivamente il bilancio comunale. I nostri uffici hanno pubblicato nei giorni scorsi un avviso di indagine di mercato, chiedendo agli operatori economici interessati di presentare proposte competitive, non solo in termini di prezzo ma anche in termini qualitativi, prevedendo nell’avviso la possibilità di personalizzare le proposte con l’inserimento di servizi aggiuntivi o migliorativi al servizio di trasporto standard. La risposta è stata ottima, in linea con le nostre attese: gli operatori economici hanno presentato delle interessanti proposte migliorative che sono state valutate secondo i criteri stabiliti nel bando”.

“Così facendo”, conclude Pistis, “non solo abbiamo potuto scegliere la proposta qualitativamente migliore ma, con le risorse risparmiate, abbiamo potuto aggiungere una corsa supplementare senza ulteriore aggravio di costi per il bilancio comunale. Tutto ciò credo dimostri quanto questa amministrazione operi scelte ponderate, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere”.