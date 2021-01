Scuola più sicura e calda: nuovi infissi per il rientro tra i banchi

Terralba, alle medie lavori completati durante le vacanze



Eseguiti durante le vacanze di Natale, per non intralciare lo svolgimento delle lezioni, sono stati ultimati prima del rientro a scuola degli alunni. Alle medie “Emilio Marcias” di Terralba il nuovo anno si è aperto con nuovi infissi nelle aree comuni. Un intervento da 90 mila euro lordi che ha permesso alle vecchie finestre in legno di andare in pensione, dopo oltre 30 anni di servizio. “Si tratta di un finanziamento ministeriale che abbiamo deciso di utilizzare per la scuola di viale Sardegna”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. “I nuovi infissi garantiscono l’isolamento termico e acustico. Oltre che più funzionali, sono anche più sicuri e più belli da vedere”.

L’intervento è l’ultimo di una serie di lavori promossi dall’amministrazione guidata dal sindaco Pili nella scuola: “Prima delle aree comuni”, spiega Grussu, “siamo intervenuti nelle aule. E altri lavori sono in programma. Insieme ai tecnici del Comune prossimamente stabiliremo le priorità”. Oltre 300 mila euro sono già nelle casse comunali per i futuri interventi. Per quest’anno l’amministrazione ne ha in programma in diversi istituti scolastici del paese. “Crediamo e stiamo investendo molto sulle scuole”, commenta l’asessore Grussu. “Per noi è importante far studiare i ragazzi in ambienti sicuri, sani e confortevoli. Il loro benessere e la loro sicurezza, unitamente a quella di tutto il personale scolastico, sono tra le nostre priorità”.

Fonte: Link Oristano