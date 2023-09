Scuola, l’Oristanese perderà 4 dirigenze: una sacrificata in favore di un’altra provincia

Oristano

L’annuncio della Gilda. Nella prima versione del piano regionale erano previsti tre tagli

Peggiora la situazione sul dimensionamento scolastico a partire dall’anno scolastico 2024/2025 in provincia di Oristano. Nella versione definitiva del piano regionale, sono quattro le dirigenze che saranno soppresse nel territorio provinciale. Non più tre, dunque, come previsto inizialmente dalla bozza, già duramente contestata da sindaci, dirigenti scolastici e sindacati di categoria.

L’annuncio dell’aumento delle soppressioni è arrivato dalla Gilda di Oristano.

“Il totale delle dirigenze nel territorio regionale non cambia”, precisa il referente Pino Ciulu, “ciò significa che a noi una in più è stata tolta e a qualche altra provincia è stata aggiunta. Vedremo a chi”.

Già nella bozza che circolava nei giorni scorsi tra gli addetti al lavori, per la provincia di Oristano venivano indicate quattro soppressioni di autonomie scolastiche, alimentando un maggiore allarme sul fronte del dimensionamento scolastico.

Nei giorni scorsi, quando ancora l’ipotesi di pesanti penalizzazioni nel territorio provinciale si fermava a 3 dirigenze soppresse, in una conferenza organizzata dall’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente, sindaci e rappresentanti degli istituti avevano anticipato una presa di posizione netta contro la politica di tagli indiscriminati.