Scuola in corsia, lezioni in Pediatria e in Neuropsichiatria

Riprendono le lezioni in ospedale per i piccoli pazienti dopo una pausa legata ad alcuni casi Covid. Si studia Dante e la Divina Commedia, si approfondisce la storia, si disegna, si realizzano poster tematici e si affrontano anche temi sociali, perché il ricovero in ospedale non deve tenere i ragazzi lontani dalle loro abitudini o dalla vita di tutti i giorni. Ecco perché da anni, nell'Aou di Sassari, è presente la "scuola in ospedale", una realtà consolidata che trova un vivo apprezzamento tra i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti di Pediatria e di Neuropsichiatria infantile.

Quella in ospedale è una vera e propria scuola, con un suo codice identificativo o meccanografico e fa riferimento a due istituti scolastici cittadini. Le scuole dell'infanzia e primaria sono una "costola" dell'Istituto comprensivo Monte Rosello Alto, diretto dalla professoressa Rita Paola Spanedda.

La scuola secondaria di primo grado fa riferimento all'Istituto comprensivo Latte Dolce Agro, diretto dal professor Antonello Pilu.

L'iniziativa educativa si inserisce in un contesto delicato e di assistenza globale agli alunni ospedalizzati. Riconosce il diritto allo studio e all'istruzione ai ragazzi ricoverati e impossibilitati a frequentare la scuola.

"Lo studente con la scuola in ospedale, affiancato dagli insegnanti, esce dallo status di paziente per cercare di dare un senso alla sua esperienza di malattia e di guarigione. Inoltre, non perde il contatto con la realtà esterna». A dirlo è la professoressa Angela Manca insegnante di Italiano, Storia e Geografia nella scuola in ospedale in Neuropsichiatria infantile.

I pazienti-alunni si ritrovano con le docenti nell'aula dedicata dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30, talvolta anche il pomeriggio, dalle 14 alle 17. In reparto, oltre a una piccola biblioteca, hanno a disposizione anche un televisore, utilizzato per le giornate del "cinema".

Fonte: Ansa