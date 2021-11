“Con questo territorio e questa comunità avevamo preso l’impegno di ritrovarci nel Montiferru dopo le drammatiche giornate di luglio”, ha detto Giampiero Farru, presidente di Sardegna Solidale. “Ed oggi abbiamo risposto in tanti, soprattutto con i giovani provenienti da diverse scuole, per dare un segno concreto di rinascita di questo territorio”.

Ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori della provincia hanno messo a dimora cento nuove alla periferia del centro abitato. Poi tutti i partecipanti si sono ritrovati nei locali del Seminario, per un dibattito nel quale fra l’altro sono state ricordate le iniziative di Sardegna Solidale in favore delle popolazioni colpite dagli incendi.

Studenti, volontari, amministratori locali, autorità provinciali: tutti insieme oggi a Cuglieri per “Pianta un albero, è un gesto d’amore”, il progetto ambientale lanciato da Sardegna Solidale in collaborazione con l’agenzia Forestas.

Alcuni dei ragazzi impegnati nel piantare i futuri alberi

Per il sindaco di Cuglieri Andrea Loche occorre però la collaborazione primaria delle istituzioni regionali e statali. “Ci siamo già coordinati con gli altri sindaci del nostro territorio per avviare delle iniziative”, dice Loche, “ma è indispensabile la presenza e l’intervento di chi dispone delle risorse per sostenerci. Sarebbe difficile andare avanti solo con le nostre forze. Oltre agli ingenti impegni finanziari occorrono poi celerità e operatività”.

Il prefetto e il questore di Oristano al lavoro a Cuglieri, assieme al presidente di Sardegna Solidale

Fonte: Link Oristano

