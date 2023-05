Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, via alle iscrizioni con tante nuove proposte

Marrubiu

Un’ampia scelta per tutte le età, le inclinazioni e i livelli quest’anno con i corsi della Scuola civica di musica Alessandra Saba: iscrizioni aperte per un’ampia offerta formativa, sempre più ricca e inclusiva. C’è anche qualche novità, come i corsi di tecnologie musicali, l’ensemble classico e i percorsi di musicoterapia.

La linea della scuola da anni è quella di garantire la massima qualità ai percorsi formativi dei propri iscritti. “La nostra forza è data da un corpo docente impeccabile”, dice il direttore Andrea Piras, “composto da figure qualificate e preparate che seguono i nostri allievi con professionalità, cura e dedizione, cucendo su misura per ognuno di loro il vestito musicale più adatto”.

La personalizzazione delle lezioni, basata sulle propensioni e obiettivi dell’allievo, è un altro punto di forza: “Affianchiamo e prepariamo sia i principianti che vogliano approcciarsi per la prima volta alla musica”, ha continuato Piras, “sia i musicisti già esperti che desiderino perfezionare la tecnica sul proprio strumento, a qualsiasi età”.

L’esperienza musicale maturata nella scuola civica si è dimostrata negli anni anche occasione di socialità, amicizia e collaborazioni: un senso di comunità rafforzato anche dal coinvolgimento degli iscritti in eventi, masterclass e appuntamenti periodici. “Entrare a far parte del nostro mondo significa anche inserirsi in una grande famiglia musicale”, sottolinea Piras, “fatta di condivisione, crescita personale e collettiva”.

Gli indirizzi. Si va dai corsi individuali di strumento, suddivisi in area classica, area moderna e musica tradizionale, ai corsi collettivi di teoria e solfeggio, canto corale e di musica d’insieme (che quest’anno propone due orientamenti, civica band pop-rock e civica).

Non mancano poi le attività dedicate ai più piccoli, come la propedeutica musicale, rivolta alla fascia d’età dai quattro ai sette anni, e il coro di voci bianche, dai cinque ai dieci anni.

Una grande novità è rappresentata dal Dipartimento di tecnologie musicali, con i corsi di informatica nusicale, computer music e per tecnico del suono, rivolti a chi si voglia accostare a questo settore o a chi voglia integrare l’elettronica nel proprio setup musicale.

Poi il fiore all’occhiello, la musicoterapia: avviata a maggio nelle aule della sede di Marrubiu, sta dando già i primi frutti. “Ho visto una persona disabile che piangeva di gioia, dopo aver finito la lezione di musicoterapia”, racconta Piras. “Questo mi fa capire che ciò che abbiamo appena attivato nella nostra scuola è davvero grandioso”.

Chi volesse intraprendere un percorso musicale, o perfezionarlo, può inoltrare la domanda compilando la scheda (qui il link ) sul rinnovato sito della scuola, dove potrà trovare tutte le informazioni sui corsi e sulle quote annuali. C’è tempo fino al 30 settembre.

Potranno beneficiare di quote d’iscrizione agevolate i residenti di Marrubiu e dei Comuni che hanno aderito all’istituzione: Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, San Nicolò D’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana e Villa Verde. Potranno fare domanda anche i non residenti.