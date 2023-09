Scuola civica di musica “Alessandra Saba”, ancora pochi giorni per iscriversi

Marrubiu

Tanti percorsi disponibili con un’offerta formativa sempre più ricca

Mancano ancora pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni alla Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu. Tra musica classica, moderna e tradizionale e i nuovi percorsi di musicoterapia e tecnologie musicali, l’anno 2023/2024 sarà l’occasione per coltivare nuove passioni.

La scuola ha preparato un’ampia offerta formativa all’insegna dell’inclusività. Si va dai corsi individuali di strumento – suddivisi in area classica, area moderna e musica tradizionale – ai corsi collettivi di teoria e solfeggio, canto corale e di musica d’insieme, che quest’anno propone due orientamenti, civica band pop-rock e civica.

A questi si aggiungono la musicoterapia e il corso di tecnologie musicali: il primo è dedicato a grandi e piccini che voglio intendono al mondo della musica con un percorso educativo, inclusivo e riabilitativo; mentre il secondo offre la possibilità di approcciarsi alle tecniche più innovative della fonia.

C’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al nuovo anno scolastico compilando la scheda (qui il link ) sul rinnovato sito della scuola , dove potrà trovare tutte le informazioni sui corsi e sulle quote annuali, ridotte per i residenti nei paesi aderenti all’istituzione della Scuola.

Potranno beneficiare delle quote agevolate gli studenti provenienti dai paesi di Marrubiu, Albagiara, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Ollastra, Pau, Pompu, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villaurbana e Villa Verde.