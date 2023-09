Scuola chiusa e bambini a casa, protestano le mamme del 1° Circolo Didattico a Capoterra

Scuola chiusa e bambini a casa a Capoterra, protestano le mamme del 1° Circolo Didattico: “chiusa per lavori che sarebbero dovuti terminare prima del 12 settembre. E chissà per quanto ancora dovremo aspettare e tenere i nostri figli a casa e non a svolgere il regolare obbligo scolastico” spiega una mamma. Duro attacco da parte del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Nuovo mantra del sindaco Garau sulla sua pagina di fb dove recita un augurio di buon inizio di anno scolastico a tutti quanti peccato che presso il plesso di via Battisti del Circolo Didattico Capoterra 1 il nuovo anno scolastico potrà avere inizio solo e forse il 18 settembre, visto l’andamento dei lavori sarà certamente prorogato, perché agli alunni non è permesso entrare, resteranno a casa”. Lavori necessari per l’adeguamento della struttura scolastica, in queste settimane gli operai sono al lavoro per permettere agli studenti di svolgere in confort e sicurezza le lezioni. Non tutte le operazioni però sono state terminate per tempo, suscitando ira e proteste da parte dei genitori e raccolte ed esposte da Corda. “Proseguono i ritardi, la disorganizzazione e l’inefficienza dell’amministrazione del cambiamento guidata dal sindaco Garau che tanto ama fare gli spot elettorali sui social, finora però ha potuto fare solo quelli perché i fatti non sono ancora pervenuti”.