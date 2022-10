“Non ho notizia di altri istituti superiori in Sardegna che offrano ai propri studenti un corso come questo”, commenta il dirigente.

Il programma del corso professionale prevede didattica in classe, con una solida formazione in diritto commerciale ed economia aziendale, e lavoro in laboratorio, per lo sviluppo di competenze informatiche, grafiche e di design dei siti web, con particolare attenzione per i siti e-commerce. Il corso conta già tredici studenti nella prima classe.

“Volevamo attivare un corso che fosse interessante per il territorio”, ha spiegato il dirigente scolastico Pino Tilocca. “Per questo ci siamo confrontati con le amministrazioni locali per cercare di capire quali fossero le esigenze delle aziende, anche nell’ottica della lotta alla dispersione scolastica”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail