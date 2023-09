Scuola: avvio ufficiale in Sardegna per 181mila studenti - Notizie

Qualcuno è già entrato a scuola, tra lunedì e martedì, ma stamattina per la gran parte degli studenti sardi è suonata ufficialmente la prima campanella.

Lezioni al via per 182.171 ragazzi. I dati arrivano dall'Ufficio scolastico regionale. A...

Fonte: Ansa Sardegna