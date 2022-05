Scuola: Aula magna intitolata a ex preside anti dispersione - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Aula magna del plesso di via Grandi dell'Istituto d'istruzione superiore Dionigi Scano intitolata all'ex dirigente scolastico della storica scuola geometri Bacaredda, Pier Paolo Porcu, scomparso nel 2020 all'età di 51 anni.

Scoperta una targa per ricordare il preside, molto noto e stimato nel capoluogo e in tutta la Sardegna, promotore di diversi progetti elaborati per coinvolgere i suoi studenti in iniziative sociali, spesso di carattere nazionale, in prima fila contro la dispersione scolastica.

Proprio il Bacaredda-Atzeni aveva rappresentato la Sardegna alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2017-2018 alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: la scuola era stata premiata per uno spot contro gli incendi.

Nella giornata dedicata all'ex preside è stato anche organizzato nel plesso di via Grandi un convegno organizzato dai Lions di Cagliari dal titolo "La lotta contro i tumori sì vince anche con la cultura" nell'ambito del progetto Martina. Gli esperti, Sergio Del Giacco, coordinatore del progetto, Girolamo Campisi, specialista in radiologia, Daniele Farci, specialista anche in oncologia, hanno illustrato le caratteristiche dei tumori e hanno parlato di pericoli e prevenzione soprattutto a livello giovanile. "Una maggiore esposizione alla cannabis- ha detto Campisi citando alcuni studi- o agli ormoni con l'alimentazione potrebbe influire sul tumore al testicolo".

Un invito a fare attenzione ai comportamenti a tavola e nella vita sociale. Undicimila le nuove diagnosi di tumore maligno in Sardegna nel 2021. Circa 78mila sardi vivono con una diagnosi di tumore. (ANSA).



