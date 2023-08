Scuola, arrivano le nomine per le supplenze. Disponibili 330 posti in tutta la provincia

Cattedre Gli insegnanti prenderanno servizio il 1° settembre

Gli insegnanti prenderanno servizio il 1° settembre

L’ufficio territoriale del Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nomine dei supplenti che prenderanno servizio il 1° settembre: sono disponibili nelle scuole oristanesi 330 cattedre. Lo ha segnalato la Gilda degli insegnanti di Oristano.

“Negli istituti sono disponibili sia dei posti ‘interi’, ovvero delle cattedre per tutto l’anno, che degli spezzoni, delle ore distribuite nell’arco dei semestri”, ha spiegato Pino Ciuliu della Gilda. “Nelle scuole primarie ci sono 102 posti più 32 spezzoni, in quelle dell’infanzia 18 più 11. Per quanto riguarda le scuole secondarie, in quelle di primo grado verranno occupati 58 posti con l’aggiunta di 22 spezzoni, mentre in quelle di secondo grado 152 posti più 46 spezzoni”.

Come indicato nell’avviso di nomina per gli incarichi annuali, gli insegnanti interessati dovranno prendere servizio domani, 1° settembre.

L’elenco delle nomine, l’avviso e il modulo di rinuncia sono disponibili sul sito della Gilda di Oristano a questo link .

Giovedì, 31 agosto 2023

