Scrive slogan indipendentisti sul muro di una casa abbandonata: denunciato un 21enne di Cagliari

Scrive scritte indipendentiste sul muro di una casa abbandonata a Sant’Antioco: denunciato un 21enne di Cagliari. Ieri a Sant’Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, i Carabinieri della stazione locale assieme a quelli di Santadi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un ragazzo di 21 anni originario del capoluogo, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Dopo una segnalazione al 112 arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri di Carbonia, da parte dei barracelli di Sant’Antioco, i militari operanti sono intervenuti in via Nazionale dove, poco prima, il giovane era stato sorpreso ad imbrattare, con bombolette spray nera e verde, il muro perimetrale di un’abitazione abbandonata con le scritte: “indipendentzia” – “io amo la natzione sarda e tu?”. Per i carabinieri si è trattato di “una bravata” del ragazzo che non ha fatto alcun riferimento “a movimenti indipendentisti o antimilitaristi, né risulta collegato ad alcun gruppo che operi in quell’ambito”. Scritte già rimosse dal Comune.