Scrittrici o protagonisti di romanzi, Cabras celebra le donna in letteratura

Cabras

Durante il prossimo appuntamento del Tè letterario – Bookblister promosso dalla biblioteca comunale

Sarà incentrato alla figura della donna in letteratura il Tè letterario – Bookblister di venerdì 10 marzo in programma nella biblioteca di Cabras. L’iniziativa sarà un modo per celebrare la giornata internazionale della donna

“Le donne hanno scritto pagine di storia e di letteratura, contribuendo all’evoluzione dell’umanità in campo letterario, ma difficilmente il genere femminile viene ricordato e celebrato e le donne riconosciute come maestre e pioniere. Questa ricorrenza non deve essere vissuta come una festa, piuttosto come un modo per sottolineare l’importanza del lungo percorso verso la rivendicazione dei diritti fondamentali di ogni donna”, afferma la Consigliera delegata ai Servizi bibliotecari, Paola Deiala.

Durante il pomeriggio le operatrici della biblioteca ricorderanno alcune scrittrici e protagoniste di romanzi chiacchierando di fronte a una tazza di tè.

L’appuntamento è per le ore 17 nei locali della biblioteca, in via Matteotti, fronte campo sportivo donna Annetta.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

La locandina

Mercoledì, 8 marzo 2023

commenta

Fonte: Link Oristano