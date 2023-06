Screening contro il Covid: da buttare 753mila tamponi acquistati a prezzo maggiorato. Inchiesta

Cagliari

La Guardia di finanza contesta a due dirigenti di una Asl sarda un danno erariale per oltre 3,5 milioni

Un frettoloso acquisto di tamponi rapidi da parte di una Asl sarda, in vista di uno screening sul Covid-19 programmato dalla Regione, si è concluso con un danno erariale di oltre 3,5 milioni di euro. Ne dovranno rispondere due dirigenti dell’Azienda sanitaria, segnalati dalla Guardia di finanza di Cagliari alla Procura della Corte dei conti. Non è stato comunicato quale Asl fosse finita sotto indagine.

L’inchiesta svolta dal Nucleo di Polizia economico finanziaria, sotto la direzione della Procura regionale della Corte dei conti, ha richiesto l’esame di una voluminosa documentazione. È stato accertato che – per prepararsi a un testing di massa disposto dalla Regione Sardegna, durante la seconda ondata della pandemia da Covid-19 – un’Azienda sanitaria aveva acquistato complessivamente 2.201.200 tamponi rapidi, tra i quali 1.306.000 del tipo cromatografico, a lettura ottica.

Il fornitore era un’azienda con sede nel nord Italia, che aveva offerto gli approvvigionamenti richiesti nei tempi più brevi, sebbene si fosse classificata solo al quinto posto nella gara d’appalto d’urgenza sovraregionale svolta dalla società di committenza della Regione Piemonte (gara alla quale aveva aderito la Regione Sardegna).

Dagli accertamenti – spiega una nota della GdF – “è emerso che tale affidamento era avvenuto ancor prima dell’ufficializzazione dell’iniziativa sanitaria e senza un preventivo studio e pianificazione degli approvvigionamenti necessari per l’esecuzione del testing di massa. Questa circostanza avrebbe determinato un maggior esborso di risorse finanziarie, visto che il costo unitario sostenuto dall’Azienda sanitaria regionale per l’acquisto dei tamponi era stato pari a 2,45 euro, contro 1,29 euro offerto dalla prima classificata”.

Non è l’unica contestazione: ancora più grave il fatto che “al termine dell’intera campagna, il quantitativo acquistato è risultato sovradimensionato rispetto alle reali necessità, visto che sono stati utilizzati complessivamente soltanto 338.155 dispositivi medici e che, a tutt’oggi, 753.000 tamponi risultano giacenti e non più dispensabili in quanto scaduti”.

Il danno erariale stimato dalla Guardia di finanza nella segnalazione trasmessa alla Procura contabile è pari a 3.524.260 euro.

Martedì, 20 giugno 2023