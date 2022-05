Anche il nuraghe Cuccurada, che domina il territorio mogorese, è stato scelto per la realizzazione delle riprese del cortometraggio. In questo luogo, i bambini studieranno la storia antica, ma anche la natura, osservando la macchia mediterranea che cresce attorno alla fortezza preistorica.

Fili che legano storie anche in questo piccolo film, le cui riprese si svolgeranno al teatro comunale, dove gli studenti incontreranno le tessitrici della cooperativa Su Trobaxiu. Da qui, inizierà il mito del Dio distratto , scritto e interpretato dai bambini, con le janas che insegnano alle donne la tessitura, che nel mito è uno strumento per emanciparsi dagli uomini. Il dio distratto sarà invece interpretato da un bambino, entrerà nella storia attraverso trucchi scenici che in questi giorni la classe sta mettendo a punto.

Ritrovare le proprie radici, quei fili immaginari che legano il presente con il passato, origini in cui la tradizione si mescola con il mito. Infine, raccontarle con un linguaggio accessibile a tutti, quello del cinema. È l’obiettivo di “Intrecci d’arte: artigianato artistico e cinema per una scuola aperta al territorio”, un progetto che sta portando avanti la 4ª A della scuola elementare di Mogoro. Così ambizioso che terminerà a ottobre, secondo il programma impostato dalle due organizzatrici, le maestre Patrizia Lilliu e Cristiana Floris.

La scuola elementare di Mogoro

Fonte: Link Oristano

