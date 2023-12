Scoppia una bombola in una casa nelle campagne di Quartucciu: uomo ustionato soccorso dai vicini

Paura a Quartucciu, in un’abitazione di via delle Fragole, nella frazione di Sant’Isidoro. Una bombola è esplosa e un uomo è rimasto ustionato dalle fiamme: il malcapitato, un ultraottantenne che viveva da solo, è stato soccorso e portato fuori da alcuni vicini, che hanno dato in contemporanea l’allarme, chiamando il 115. L’abitazione ha subito gravi danni mentre, fortunatamente, il ferito non corre grossi pericoli. Sul posto è piombata una squadra dei vigili del fuoco, partita direttamente dal comando provinciale di viale Marconi. In azione anche un’ambulanza del 118, con l’equipe medica che ha prestato tutti i soccorsi e le cure del caso all’uomo. Saranno gli stessi pompieri a dover effettuare tutte le verifiche sulla casa, che molto probabilmente sarà dichiarata inagibile.