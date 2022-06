Maxi incendio alla Saras, notte di paura a Sarroch: fumo e puzza in tutta la costa. Un incendio di vate proporzioni è divampato nel cuore della notte alla raffineria, super lavoro per i vigili del fuoco. Le fiamme ben visibili anche dalla statale 195, l’odore forte di bruciato si sente sino a Capoterra e persino alle porte di Cagliari: per fortuna, stando alle prime testimonianze fornite dai vigili del fuoco di viale Marconi, non ci sarebbero persone ferite o intossicate, ma l’intervento è ancora in corso e sta andando nel migliore dei modi. Non si conoscono ancora le cause del rogo avvenuto in uno degli impianti della più grande azienda sarda. Diverse squadre dei vigili del fuoco in azione sino a tarda notte. Il fumo nero, l’allarme, poi le fiamme: tantissime le segnalazioni dei nostri lettori che sentono l’odore del fuoco addirittura a Stampace. Proprio mentre tante persone erano in giro nel cuore del sabato notte.

L'articolo Scoppia un incendio alla Saras, notte di paura a Sarroch: fumo e puzza in tutta la costa, sino a Cagliari proviene da Casteddu On line.