Scoppia incendio su un tetto a Sassari, nessun ferito - Sardegna

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Sassari per un incendio scoppiato sul tetto di un edificio in località Caniga.

Intorno alle 16,30 una squadra operativa dei Vigili del fuoco è intervenuta sul posto per spegnere le fiamme. Dopo aver messo in sicurezza la zona interessata dal rogo, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

Non si registrano feriti ma soltanto danni a componenti d'arredo e alla struttura.

Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio.

Fonte: Ansa Sardegna