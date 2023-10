Scoperto grazie alle telecamere e denunciato l’uomo che scippava le donne alle spalle

Cronaca I carabinieri hanno trovato conferme nel racconto di alcuni testimoni

Immagine d'archivio

I carabinieri hanno trovato conferme nel racconto di alcuni testimoni

Sorprendeva le vittime avvicinandosi alle loro spalle e strappando loro la borsa. Un disoccupato di 47 anni, di Monserrato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto con strappo.

Ha evitato un’accusa più grave – rapina – solo perché nessuna delle donne è rimasta ferita.

I carabinieri sono arrivati a lui anche grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale e alle testimonianze di alcuni cittadini.

Sono almeno due gli episodi che i militari hanno attribuito con certezza all’uomo, che forse sceglieva le sue vittime in base all’età, evitando donne più anziane con le quali il rischio di cadute e lesioni sarebbe stato maggiore.

Un episodio si era verificato in via del Redentore il 2 ottobre, ai danni di una pensionata di Monserrato, 65 anni. Un altro scippo si era verificato il giorno precedente in via Sorgono, la vittima aveva 61 anni.

