Scoperte le ville dell'Olbia romana saccheggiate dai Vandali

Il ritrovamento in via Acquedotto durante i lavori di scavo per costruire un albergo

OLBIA. In via Acquedotto Romano è stata riportata alla luce un’area dell’Olbia antica. Durante i lavori di scavo di un albergo, è emersa una pagina straordinaria del passato della città: antiche abitazioni che abbracciano un arco temporale che va dall’età punica fino agli ultimi istanti di vita della città romana, per mano dei Vandali. Un tesoro destinato probabilmente a diventare un'area museale privata. Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale

Fonte: La Nuova Sardegna