Scoperta un'immensa piantagione di marijuana a Pimentel: sequestro di droga da 10 milioni di euro

Scoperta dai carabinieri della compagnia di Sanluri una vasta piantagione di marijuana a Pimentel. I carabinieri della Stazione di Samatzai hanno sequestrato su oltre 2 ettari, 3 mila piante di canapa da droga, con infiorescenze mature ad alto tenore di Thc.

L’operazione nell’ambito delle sistematiche azioni di contrasto al traffico degli stupefacenti, intraprese dal Comando Provinciale di Cagliari, volte anche alla ricerca di piantagioni di marijuana in aree di campagna ed extraurbane. I carabinieri di Samatzai, nella cui giurisdizione ricade il territorio di Pimentel, con la collaborazione del Norm della Compagnia di Sanluri e di altre Stazioni della zona, unitamente a personale specializzato del Ris Cc Cagliari (sezione chimica), hanno portato a termine un’operazione mirata, inizialmente avviata dagli stessi Carabinieri di Samatzai sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Durante una precedente perlustrazione notturna di quel territorio a vocazione agropastorale erano stati notati dai militari dei movimenti di veicoli in una località remota, tra le colline della zona di “Sa Pioi”, nelle zone aride e disabitate che guardano verso le campagne di Guasila.

La pattuglia a bordo di un mezzo fuoristrada aveva superato una collina ripida dove i carabinieri avevano intravisto movimenti di luci nel buio.

I militari avevano così scoperto un altopiano agricolo di oltre 2 ettari con una parte avvallata, nascosta, molto distante dalle zone abitate e da alcuni ovili. L’immediato controllo su quel terreno aveva consentito di scoprire 3 mila e 2 piante di marijuana, dell’altezza media di circa 1 metro e mezzo l’una, allineate in 80 filari e perfettamente irrigate con un sistema centralizzato a goccia. Poteva trattarsi di una piantagione di cannabis legale, ma in assenza di notizie e documentazioni i carabinieri hanno proceduto ai campionamenti sulla sostanza, eseguiti dal Nucleo Operativo della Compagnia di Sanluri. Tali campioni sono stati poi analizzati in laboratorio dal RIS di Cagliari.

Si è in breve ottenuto riscontro positivo alla presenza di principio attivo THC – tetraidrocannabinolo del 5 %, nettamente superiore ai valori consentiti (0,6 %) dalla normativa vigente per le “coltivazioni lecite”.

Sono stati rinvenuti in una casa rurale poco distante anche prodotti/fertilizzanti/irrigatori/attrezzature varie per la coltivazione. Tutto il materiale e la piantagione sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.

La piantagione avrebbe potuto fruttare nel mercato al dettaglio del narcotraffico fino a 2 tonnellate di marijuana, per un valore sino a 10 milioni di euro.

Si tratta del secondo grosso sequestro di piantagioni di marijuana da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari dopo quello avvenuto ad Arborea solo poche settimane fa.