Le indagini condotte dagli uomini del capo della Mobile, Samuele Cabizzosu, erano partite alcuni giorni prima, quando a Marrubiu era stato arrestato l’allevatore Antonio Marroccu: in quel caso era stata sequestrata la droga ma non era stata individuata la piantagione.

I terreni di Sant’Anna individuati dalla polizia erano stati usati in precedenza per una coltivazione di canapa legale

Il Tir carico di marijuana bloccato dalla polizia

Da sinistra Angelo Muscau, Antonio Marroccu e Thomas Cancelllu

Altre tre o quattro persone sono invece riuscite ad allontanarsi e sono ancora irreperibili.

All’arrivo degli agenti, gli arrestati avevano già estirpato metà degli arbusti e li avevano caricati a bordo di un Tir: il container era stracolmo e pronto a partire per un primo viaggio, cui ne sarebbe seguito un secondo a raccolta ultimata.

Pur non potendo mostrare la documentazione necessaria, Il proprietario del terreno aveva cercato di convincere gli agenti che le piante erano tutte legali. Gli accertamenti effettuati dal Gabinetto regionale di Polizia scientifica hanno invece rivelato il contrario: la marijuana aveva un principio attivo oltre venti volte superiore a quello massimo previsto per legge (in media del 16% con picchi del 20%, anziché lo 0,6% come tolleranza massima).

In totale sono state sequestrate quasi 9.000 piante di Cannabis indica. Le perquisizioni in tutta l’area e in alcune costruzioni presenti nel terreno hanno permesso di scoprire e porre sotto sequestro un’altra enorme quantità dello stesso tipo di stupefacente, già essiccato e stoccato all’interno di sacchi termosaldati sottovuoto: in totale più di 300 chili, divisi in pacchi da un chilo ciascuno. In una decina di sacchi c’era invece marijuana essiccata, ancora da lavorare, per ulteriori 50 chili.

Terminate le procedure di campionatura dello stupefacente, buona parte della droga sequestrata è stata poi distrutta sul posto: troppo complicato repertarla tutta e impossibile conservarla nei depositi della Questura, vista la quantità.



Come ha spiegato il capo della mobile Samuele Cabizzosu, la banda dei nuoresi, con precedenti per altri reati, ma incensurati per la droga, avevano affittato da Nino Vacca il terreno che in precedenza era stato utilizzato per una piantagione legale.