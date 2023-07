Scooter contro auto, ennesimo incidente mortale in Sardegna: la vittima è Antonio Manca

Scontro mortale all’incrocio di via Cilea a Sassari, la Sardegna piange la seconda vittima in poche ore, dopo il 17enne Jacopo Barbarossa, morto a Quartu Sant’Elena. A perdere la vita nel capoluogo turritano Antonio Manca, di 39 anni, molto conosciuto perché da tempo lavorava come corriere addetto alle consegne per la Sda: era in moto con un amico quando il suo scooter si è schiantato contro una Bmw nel quartiere di Santa Maria di Pisa.

I soccorsi, rapidissimi, si sono purtroppo rivelati inutili: Manca è morto a causa delle troppe ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo.