Scontro tra furgone e utilitaria: quattro feriti all’ospedale, due donne in codice rosso

Sanluri

L’incidente all’incrocio dell’area industriale

Due donne gravemente ferite e trasportate in ospedale in codice rosso, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un furgone cassonato Iveco e una Opel Corsa.

Si sono scontrati all’incrocio della zona industriale di Sanluri, lungo la strada provinciale 459.

Le donne viaggiavano sulla Opel. Si tratta di una quarantenne residente a Sanluri ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari e di un’anziana di 78 anni, residente a Samassi, ricoverata invece all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Feriti anche l’autista della Opel, un ventenne residente a Sanluri, ricoverato all’ospedale di San Gavino con traumi vari, e un passeggero del furgone Iveco, un operaio cinquantenne di Gairo, anche lui ricoverato all’ospedale di San Gavino Monreale.

Illeso, invece, l’autista del furgone appartenente a una ditta edile di Urzulei, la PRO srl.

I carabinieri delle stazioni di Nuraminis e Gesturi, insieme ai colleghi del Nucelo radiomobile di Sanluri sono intervenuti sul posto e ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.

Venerdì, 17 febbraio 2023