Scontro tra due auto sul lungomare, una finisce sul lampione: due feriti

Cronaca

I soccorsi sul luogo dell'incidente

Cagliari

Trasportati al Pronto soccorso

Due automobilisti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nel lungomare di Cagliari, a ridosso dell’ex ospedale Marino.

Per cause da accertare sono rimaste coinvolte diverse auto. Una Citroen, in seguito al violento urto, è finita su un lampione dell’illuminazione pubblica, nello spartitraffico centrale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto soccorso. La squadra del 115 ha messo in sicurezza i veicoli e il palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Venerdì, 13 ottobre 2023

