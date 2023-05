Scontro tra due auto in galleria: due feriti in codice rosso

Cronaca Sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polstrada

Quartu Sant’Elena

Sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polstrada

Pauroso incidente stradale lungo la nuova statale 554, all’interno della galleria Bruncu Martineddu, all’innesto con la nuova Orientale Sarda. Due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. L’uomo e un altro ferito sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Per uno dei due si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente si è verificato prima delle 13.

Non sono state ancora accertate le cause dello scontro tra le due autovetture.

Oltre a due squadre dei vigili del fuoco e ai sanitari, sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Mercoledì, 24 maggio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta