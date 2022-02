Scontro tra due auto a Masainas: ferite 3 persone, ottantenne ricoverata in ospedale.

Stanotte a Masainas i carabinieri della Stazione di Tratalias sono intervenuti lungo la strada statale 195, all’altezza del bivio in località “Is Lais”, dove una Opel Corsa di proprietà di un diciannovenne di Carbonia residente a Giba, disoccupato e con precedenti, con a bordo il padre 51enne, si è scontrata con una Fiat Panda condotta da una ottantenne pensionata di Sant’Anna Arresi. I tre hanno riportato contusioni e lesioni importanti, in particolare l’anziana che è stata addirittura ricoverata presso il CTO di Iglesias. I documenti di guida e assicurativi di entrambi i mezzi sono risultati essere regolari. I mezzi sono stati subito rimossi dalla sede stradale. I rilievi tecnici sul manto stradale sono stati compiuti dai carabinieri intervenuti e il traffico è stato regolarizzato nel giro di meno di un’ora.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail