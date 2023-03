Scontro tra coop: “Lo stagno è in condizioni ottimali e dà lavoro a numerose famiglie”

Marceddì

La replica della cooperativa pescatori San Domenico dopo le accuse lanciate dal Consorzio di Marceddì

Si accende la polemica per la gestione del compendio dello stagno di Pauli Biancu Turri, affidata da tempo alla cooperativa pescatori San Domenico. “Lo stagno è in condizioni ottimali”, ha dichiarato il legale rappresentante della coop Andrea Loi, “prolifera di pesce e di prodotti di mare, con tanto di statistiche inviate ogni tre mesi in regione”.

La cooperativa San Domenico risponde così alle accuse lanciate dai vicini di casa del Consorzio Cooperative riunite di Marceddì, guidato dal presidente Antonio Loi. Quest’ultimo ha inviato una nota alla Regione , lamentando lo stato di abbandono del compendio di Pauli Biancu Turri e chiedendo l’affidamento della gestione.

“L’ittiturismo è sempre in funzione e l’attività dà lavoro e benessere a cinque famiglie, che arrivano a dieci in alta stagione. Vorremmo fare un appello al signor Antonio Loi”, ha concluso il legale rappresentante della coop pescatori San Domenico Andrea Loi, rivolgendosi direttamente al presidente del Consorzio Cooperative riunite: “Si preoccupi di gestir bene il suo di lavoro”.

Venerdì, 3 marzo 2023