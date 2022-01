Norbello

Incidente all’altezza del km 130

Traffico temporaneamente bloccato questa mattina intorno alle 12 per un incidente sulla Statale 131 in direzione Cagliari, nei pressi del bivio per Abbasanta e Norbello.

Un autocarro della società Martini di Santa Giusta ha urtata un fuoristrada cassonato Mitsubishi condotto da un automobilista di Abbasanta (e non il contrario come in un primo tempo era stato riferito) e poi è rimbalzato contro il guard rail centrale. I due mezzi hanno bloccato entrambe le corsie al km 130.

I due conducenti sono usciti indenni dal violento urto ed hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Nuoro, che hanno effettuato i rilievi di legge.

La Polstrada ha richiesto anche l’intervento di una squadra dell’Anas per ripristinare le barriere rimaste danneggiate.

Il traffico è stato fermo per quasi un’ora sino al termine dei rilievi e si è formata una una lunga fila di autoveicoli in direzione di Oristano.

Sabato, 15 gennaio 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.