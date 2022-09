Scontro tra auto sulla 129, muore un giovane di 22 anni - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 08 SET - Ancora una tragedia sulla Statale 129 Nuoro-Macomer. Intorno alle 18, all'altezza del bivio per Silanus, ha perso la vita un giovane di 22 anni di Bolotana, Massimo Uda, in seguito a uno scontro tra la sua auto e un furgoncino, il cui autista è rimasto illeso.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che nulla hanno potuto fare per strappare il giovane alla morte: il 22enne è morto sul colpo.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

Tante le croci lungo la statale negli ultimi dieci anni. A seguito dell'incidente mortale dei fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 16 anni, nacque un comitato per chiedere alle autorità preposte interventi su quella strada ritenuta pericolosa. (ANSA).



