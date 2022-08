Scontro tra auto e moto, centauro muore a Cagliari - Sardegna

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo l'Asse Mediano di Cagliari, vittima un motociclista.

La dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo lo svincolo per Genneruxi, non è ancora chiara, sul posto per i rilievi stanno lavorando gli agenti della polizia municipale.

Da quanto si apprende la moto con in sella la vittima si sarebbe urtata con una utilitaria. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull'asfalto, l'uomo è morto sul colpo. L'automobilista si è subito fermato. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 e la polizia municipale.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti.



Fonte: Ansa Sardegna