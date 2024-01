Tragedia a Carbonia. Le pattuglie dei carabinieri della cittadina mineraria, di Cortoghiana e di Sant’Antioco sono appena intervenute in via Pisanelli per un incidente stradale mortale. Per circostanze ancora da chiarire una motocicletta ha terminato la propria corsa sotto una macchina. Il centauro, Andrea Biggio, 38 anni di Carbonia, è morto.

Notizia in aggiornamento.

