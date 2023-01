Scontro tra auto e camion sulla Statale 554, una vittima - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Una persone, della quale non si conoscono ancora le generalità, è deceduta in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata sulla strada statale 554 "Cagliaritana" in direzione Quartu Sant'Elena, all'altezza di Monserrato. Nell'incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti tre veicoli, uno dei quali è un mezzo pesante. Si registrano anche alcuni feriti.

La strada è stata chiusa all'altezza del km 5,750 e il traffico è temporaneamente deviato in prossimità del ponte 'Emanuela Loi'.

Sul posto sono presenti il 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas e i carabinieri per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. (ANSA).



