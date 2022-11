Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale 91, nel territorio comunale di Capoterra. Un'auto condotta da una 62enne è andata ad impattare contro la parte posteriore di un camion e la passeggera della Ford Fiesta, una 92enne, è deceduta sul colpo. Ferita e trasportata dal 118 all'ospedale Brotzu la conducente della vettura. Illeso l'autotrasportatore, un uomo di 64 anni.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, sembra che all'origine del sinistro ci sia il mancato rispetto di uno stop nell'intersezione dove è avvenuto lo scontro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell'area



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail