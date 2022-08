Scontro tra 2 tir, statale 131 chiusa all'altezza di Macomer - Sardegna

Scontro tra due camion stamattina sulla Statale 131 "Carlo Felice" all' altezza di Macomer dove una persona è rimasta ferita lievemente. Sul posto il 118, la Polizia Stradale e l'Anas. Il tratto stradale è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per qualche ora, ma poi l'Anas ha riaperto la corsia verso Sassari mentre quella verso Abbasanta è stata deviata in direzione Macomer per poi uscire sulla statale all'altezza della zona industriale di Tossilo.

L'incidente ha provocato un rallentamento e 3 chilometri di coda sulla statale Statale 129 tra Nuoro e Macomer.



Fonte: Ansa Sardegna