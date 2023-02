Scontro terribile tra un furgone e un'auto a Sanluri: quattro feriti, gravissime due donne

Incidente a Sanluri. Un furgone di una ditta privata si è scontrato contro un’auto. Quattro i feriti, due donne sono state portate al Brotzu e al Santissima Trinità in codice rosso. I carabinieri sono intervenuti ieri sera all’incrocio della strada provinciale 59 con strada della Zona Industriale di Sanluri, dove si è verificato un terribile incidente stradale.

Lo scontro ha coinvolto un furgone cassonato Fiat Iveco di proprietà della ditta edile “Pro” di Urzulei, condotto da un operaio ventunenne di Talana e che aveva a bordo un altro operaio 50enne di Gairo, quest’ultimo è rimasto ferito e ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato in codice verde presso l’ospedale di San Gavino.

Il furgone si è schiantato contro un’Opel Corsa condotta da un 30enne di San Gavino (ma residente a Sanluri), rimasto ferito per traumi vari e trasportato da 118 in codice giallo all’ospedale di San Gavino. A bordo aveva altri due passeggeri, entrambi feriti in modo grave: una sessantenne nata Germania ma residente a Sanluri, trasportata da 118 in codice rosso al Brotzu e una 78enne di Samassi, trasportata da 118 in codice rosso al Santissima Trinità.

La viabilità è stata parzialmente interrotta per circa due ore ed è stata gestita dalle pattuglie dell’Arma.