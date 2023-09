Scontro sulla Statale tra un’auto e un camper, che si ribalta: un ferito all’ospedale – Foto

Abbasanta

Sul posto ambulanza e carabinieri

Un ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 131, nello svincolo per Abbasanta, in direzione di Sassari. L’incidente è accaduto alle 9 circa e ha coinvolto un’auto e un camper, che si è ribaltato su un fianco.

Il camper si stava immettendo sulla rampa che porta al cavalcavia della strada Provinciale 15 all’ingresso di Abbasanta. Giunto allo stop, l’autista si è fermato, per poi ripartire. In quell’istante un’auto, proveniente dalla Provinciale ha tamponato violentemente il camper, che appunto si è ribaltato su una fiancata.

In seguito allo scontro è rimasto ferito l’autista dell’auto, che è stato soccorso e trasferito dal 118 in ospedale.

Sul luogo dell’incidente hanno operato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ghilarza.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la loro potente autogru per recuperare il camper.