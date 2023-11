Scontro sul mercato di Cagliari, Farris attacca: “Truzzu uomo solo al comando, Cagliari senza identità”. “Mancano appena 2 mesi al trasferimento del mercato di San Benedetto nella nuova sede di piazza Amedeo Nazzari senza che il Comune, incredibilmente, abbia adottato il relativo progetto definitivo”, attacca Giuseppe Farris, candidato della Civica 2024 alle prossime elezioni comunali. Ed è proprio sul mercato, sulla piazza Nazzari e sul complicato trasferimento degli operatori che si accendono le scintille. “Siamo di fronte all’ennesima azione approssimativa ed opaca a cui l’amministrazione comunale ci ha ormai abituati dal 2019- spiega in una nota Giuseppe Farris- tenuto in disparte il Consiglio Comunale, ma soprattutto l’intera cittadinanza, si è intrapresa una attività che al pari degli sconvolgimenti nella via Roma e nel viale Trieste sta facendo perdere a Cagliari la propria identità. Paolo Truzzu, uomo solo al comando, ossessionato e smanioso di accaparrarsi fondi pubblici per spenderli velocemente a qualsiasi costo, anche a costo di danneggiare la Città che dovrebbe amare e proteggere, ha deciso di espropriare il teatro all’aperto di Piazza Amedeo Nazzari, inaugurato appena nel 2019, e finanziato dalla R.A.S. con fondi PAC per realizzare un’opera discutibile su molteplici livelli. Lo stesso Sindaco che, nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna “Classicalparco”, il 17.07.2020, diceva:” dopo dieci anni riapriamo questo spazio e lo regaliamo ai cagliaritani, sperando che nel corso dei prossimi anni possa essere apprezzato e utilizzato non solo dal Teatro Lirico ma anche per altre attività di spettacolo che usufruiranno di 2.000 posti a sedere.”.Ricordiamo che la realizzazione della Piazza si è resa possibile con un accordo di programma fra Comune, Regione, Fondazione Teatro Lirico, Città Metropolitana e Conservatorio.

A questo punto Farris, anche a nome della sua lista civica, decide di fare tre domande al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: ” 3 domande al Sindaco Truzzu: “Gli chiedo se non tema che la demolizione e il cambio di destinazione d’uso di Piazza Amedeo Nazzari integri un danno erariale. Ma anche se le Amministrazioni che hanno partecipato all’accordo di programma siano state rese edotte del suddetto cambio di destinazione d’uso e se abbiano manifestato il loro assenso. E infine se sia stata ipotizzata una destinazione alternativa per i venditori ambulanti che attualmente operano attorno al mercato di San Benedetto”, conclude Farris. In attesa delle risposte del sindaco Truzzu, la grande sfida sul futuro di Cagliari sembra appena cominciata.