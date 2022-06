Scontro moto-auto a Siniscola, è morto il centauro 25enne - Sardegna

E' stato dichiarato clinicamente morto dai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro, Bruno Sanna, il motociclista di 25 anni di Siniscola rimasto ferito gravemente nello scontro frontale contro un'auto ieri mattina, mentre da La Caletta rientrava a Siniscola.

Troppo gravi le ferite riportate dal giovane ricoverato fin da subito nel reparto di Rianimazione per i diversi traumi riportati.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30 mentre il giovane era in sella alla sua Kawasaki: aveva appena superato una rotonda stradale vicino all'Istituto agrario e aveva iniziato il sorpasso di alcune auto, ma poi ha centrato in pieno una Nissan che svoltava in una strada laterale.

L'impatto è stato inevitabile e devastante per il motociclista, che è stato sbalzato dalla moto.

Una notizia che ha lasciato sotto choc la cittadina di Siniscola dove Bruno Sanna, che lavorava in un'officina meccanica con il padre, era molto noto.

Fonte: Ansa Sardegna