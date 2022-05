Scontro in auto all'ingresso di Tula, muore 31enne - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 09 MAG - Incidente mortale ieri notte a Tula. La vittima è un 31enne di Pattada, Luca Deiosso, che si è scontrato con la sua auto, un fuoristrada Mitsubishi, con una Yaris guidata da un giovane del paese. Ferito un amico di Deiosso che viaggiava al suo fianco.

L'incidente si è verificato all'ingresso di Tula dove, per cause in fase di accertamento, il Mitsubishi è stato speronato dalla Yaris, e si è ribaltato. Il 31enne è stato sbalzato fuori dall'auto ed è rimasto schiacciato dal mezzo. Un amico che viaggiava al suo fianco è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Illeso il conducente dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Ozieri.

Fonte: Ansa Sardegna