Scontro in aula per il mancato teatro a Capoterra

Il fiore all’occhiello della precedente amministrazione comunale guidata da Francesco Dessì, il teatro che sarebbe dovuto sorgere nella cittadina metropolitana, per il momento, è ancora solo un progetto e, come dichiarato ieri durante la seduta ordinaria del consiglio, il consigliere Silvano Corda, assessore ai lavori pubblici nella giunta passata, chiede conti e spiegazioni riguardo ai ritardi ma, soprattutto, ai fondi che erano già stati assegnati per la realizzazione dell’opera. Anticipato in aula da Dessì, che ha evidenziato il problema durante il suo intervento, la risposta è arrivata direttamente dall’ufficio tecnico che ha precisato che l’appalto è stato rispettato entro i limiti imposti e comunicato che ufficialmente non è giunta notizia di una revoca dei fondi stanziati. Nel caso la strada dovesse essere in salita e si dovesse prospettare la sforbiciata annunciata, si potrebbero reperire gli utili attraverso altri canali, sempre inerenti alla Comunità Europea. Non soddisfa però la risposta ottenuta in aula e Corda incalza affermando che “il sindaco Garau e la sua maggioranza non sono più in grado di dare a Capoterra un’amministrazione capace di gestire il bene comune, di garantirne i servizi minimi e di rispettare le promesse elettorali,

credo sia doveroso non perdere altro tempo e riconsegnare il mandato ai capoterresi e riandare al voto. Questa giunta guidata da Garau è inaffidabile e inconcludente, è riuscita a perdere il finanziamento per la realizzazione di un’opera come il teatro che avrebbe dato lustro al paese, tanto voluto e agognato dalla precedente amministrazione. Il governo nazionale ha revocato 5 milioni di euro, ovvero il finanziamento ottenuto dall’ex giunta Dessi, per la realizzazione del teatro. Il finanziamento si è perso per incapacità di governo, di programmazione e progettazione, con questa azione Garau e i suoi hanno danneggiato il tessuto economico- sociale della nostra comunità, hanno buttato all’aria soldi e sogni per la costruzione di una struttura unica nel suo genere in tutto l’hinterland cagliaritano”.