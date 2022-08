Scontro furgone-auto nell'Oristanese: un morto e tre feriti - Sardegna

È di un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la provinciale 49 ad Arborea, nell'Oristanese. Ha perso la vita Alessandro Mura, 32 anni, imprenditore di Terralba. Feriti gravemente un 38enne, trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, un 19enne e un 25enne, trasferiti in ambulanza all'ospedale San Martino di Oristano.

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la provinciale 49 e la strada 22 ovest. Il furgone Iveco Dayli condotto da Alessandro Mura, per cause non ancora accertate, si è scontrato con una Opel Corsa condotta dal 19enne e con a bordo gli altri due giovani. A causa del violento impatto, il furgone e l'auto sono finiti fuori strada, in un campo di mais.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti che transitavano nella zona e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, delle ambulanze del 118 e dei carabinieri. Purtroppo per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare, il 32enne è morto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati nei due ospedali, le loro condizioni sono gravi. I militari dell'Arma si stanno occupando della ricostruzione dell'incidente, auto e furgone sono stati sequestrati.



Fonte: Ansa Sardegna