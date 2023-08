Scontro frontale: tre feriti, uno intrappolato tra le lamiere dell’auto

Olbia

Sul posto 118, elisoccorso, carabinieri e polizia municipale

Tre feriti in uno scontro frontale tra due auto in Gallura, lungo la Provinciale 73. Ad avere la peggio una delle due persone al volante: è rimasto prigioniero fra le lamiere deformate dell’auto e per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie elettriche e divaricatore.

I due feriti a bordo dell’altra auto sono stati soccorsi dal personale del 118. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Olbia.

L’incidente si è verificato stamane, prima delle 7.30.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti anche un elicottero di soccorso, i carabinieri e la polizia municipale.

Mercoledì, 2 agosto 2023

