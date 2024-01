Scontro frontale tra due auto: un ferito portato in ospedale

Cuglieri

Grande spavento a Cuglieri

Un automobilista è rimasto ferito questa mattina a Cuglieri in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.

Per cause da accertare si sono scontrate frontalmente due utilitarie, nella centralissima via Vittorio Emanuele. Il ferito è stato soccorso da un ambulanza del 118 e trasferito in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento locale, per mettere in sicurezza le auto danneggiate, e i carabinieri della stazione di Cuglieri.

Le cause dell’incidente non sono ancora statae chiarite, i carabinieri hanno raccolto informazioni dai testimoni.

Sabato, 13 gennaio 2024

