Scontro frontale tra due auto. Ferito in codice rosso all’ospedale

Incidente Strada temporaneamente chiusa al traffico

Quartu Sant’Elena

Strada temporaneamente chiusa al traffico

Scontro frontale tra due auto. Uno dei conducenti è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza in codice rosso. È illeso, invece, l’altro autista.

L’incidente si è verificato in tarda mattinata, a Quartu Sant’Elena, in viale Cristoforo Colombo, all’uscita del lungomare Poetto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire le operazioni di soccorso.

Sono stati i vigili del fuoco a mettere in sicurezza le auto coinvolte e l’area dell’incidente.

Per i rilievi e gli accertamenti è intervenuta la polizia locale di Quartu.

Lunedì, 13 febbraio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta