Scontro frontale tra due auto, contuso l’ex consigliere regionale Franco Cuccu

Oristano

L’incidente alla periferia della città

L’ex consigliere regionale ed ex assessore comunale di Oristano, Franco Cuccu, è rimasto leggermente contuso in uno scontro frontale tra due auto avvenuto questo pomeriggio in via Vandalino Casu, tra Oristano e Silì. Secondo una prima ricostruzione l’auto di Cuccu, una Citroen C3, che viaggiava in direzione di Oristano, è finita contro un’Alfa Romeo 159 che proveniva dalla direzione opposta.

I due veicoli hanno carambolato e sono finiti in cunetta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute subito due pattuglie della polizia locale di Oristano e due ambulanze del servizio di soccorso sanitario 118.

Cuccu e l’autista dell’Alfa Romeo sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.

La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato il traffico, a quell’ora intenso, che ha subito forti rallentamenti.

Sul posto anche i mezzi del soccorso stradale.