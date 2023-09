Scontro frontale tra camion e auto: due feriti, uno è grave

Cronaca L'incidente nei pressi di Bortigali

È di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio di un in incidente stradale avvenuto alle 15 circa sulla Statale 129. Per cause da accertare si sono scontrati frontalmente all’altezza del chilometro 88 un furgone e un’auto.

Ad avere la peggio è stato l’automobilista alla guida dell’auto rimasto incastrato nell’abitacolo semidistrutto.

Per liberarlo i vigili del fuoco di Macomer hanno dovuto utilizzare le cesoie elettriche.

I due feriti sono stati trasferiti dagli operatori del 118 all’ospedale di Nuoro.

La Statale è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto anche l’Anas e i carabinieri di Macomer per i rilievi di legge.

