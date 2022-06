Scontro frontale tra auto a Ortacesus, quattro feriti gravi - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Due auto distrutte e quattro persone trasportate in codice rosso in ospedale. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo strada statale 547 a Ortacesus. Per cause non ancora accertate, intorno alle 3, si sono scontrate una Bmw Serie 1 condotta da una vigilessa di 41 anni che probabilmente rientrava a casa dopo il servizio ai seggi elettorali e una Opel Corsa condotta da una 21enne e con a bordo un ragazzo e una ragazza di 24 e 25 anni.

L'impatto frontale, avvenuto proprio all'ingresso di Otacesus, è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas, quattro ambulanze del 118 e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Brotzu e santissima Trinità di Cagliari, San Gavino Monreale e Policlinico di Monserrato.

Ad avere la peggio, da quanto si apprende, sarebbero state le due conducenti.

I carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Dolianova hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna